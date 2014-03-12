Сварки пригнічують імунітет дитини

Група вчених Інституту здоров'я Енчепинга в Швеції провела спостереження за сім'ями з дітьми. Виявилося, що проблеми в сім'ї, такі як розлучення, скандали, впливають на стан імунної системи дитини, неминуче відображаючись на її здоров'ї.

Вчені опитували сім'ї, які перебувають у складній життєвій ситуації, і з'ясували, що у важкий для родини час, діти починають хворіти частіше. Пояснення цього феномена фахівці вбачають у тому, що під час стресу збільшується синтез гормону кортизолу, який називають гормоном стресу. Одним з головних його побічних дій є пригнічення імунітету і підвищення ризику розвитку серйозних захворювань.

Сімейні негаразди негативно позначаються і на дорослих членах сім'ї. Негативні емоції і стрес послаблюють і виснажують організм. Недарма кажуть: "Всі хвороби від нервів"!

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