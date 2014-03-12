У великому супермаркеті виявлене м'ясо з наркотиками

Експерти розповідають про події, які сталися у Флориді. Там м'ясо, куплене в супермаркеті Walmart, спровокувало галюцинації, задишку, запаморочення і навіть привело до того, що лікарям довелося викликати родову діяльність у жінки, яка з'їла це м'ясо. Як зазначає Meddaily.ru з посиланням на Oregon Live, всі постраждалі - члени однієї родини.

Розслідування показало: у м'ясі містилися сліди ЛСД. Як наркотична речовина потрапила в продукт харчування, невідомо. Також немає даних про інших постраждалих. Примітно: ще недавно головною турботою вчених була наявність антибіотиків у м'ясі, які викликають стійкість у патогенів.

Відомо, що антибіотики винні в появі важко виліковних інфекцій, що застосовуються для прискорення набору ваги худоби. Тепер медики кажуть: можливо, препарати виробляють аналогічний ефект на людину. Наприклад, епідемія ожиріння в США може бути викликана саме наявністю антибіотиків у м'ясі.

Багато антибіотиків розроблялися в кінці 40-50-х років. І фермери досить швидко взяли їх на озброєння. Між тим, за словами лікарів, в м'ясі антибіотики здатні стимулювати ріст дітей.