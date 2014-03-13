Рівень інтелекту і ступінь довіри безпосередньо пов'язані

Інтелектуально розвинені люди більше довіряють іншим, згідно з дослідженням Оксфордського університету, пише Meddaily.ru з посиланням на Business Standard. Можливо, їм краще вдається оцінити характер іншого. Таким чином, розвинені люди зав'язують стосунки з тими, хто їх навряд чи зрадить.

Також не виключено, що розумні люди краще оцінюють ситуації, розпізнаючи потенційно небезпечні моменти. Треба сказати, це підтверджують раніше проведені дослідження, присвячені рівням інтелектуального розвитку і довірі. Те дослідження проводилося в європейських країнах. Останнє - на базі даних з США.

Зроблені висновки важливі, так як соціальну довіру пов'язано з успіхом в різних сферах, включаючи систему соціального забезпечення та фінансовий сектор. Плюс, доведено: люди, які відносяться з довірою до інших, мають більш міцне здоров'я і вищий рівень особистого щастя. Але цей зв'язок не пояснюється рівнем інтелекту.

Карл Ноа, керівник дослідження, констатує: "Виконана робота підтримує точку зору багатьох вчених у тому, що здатність точно оцінювати характер іншої людини, властива людям і з'явилася в ході природного відбору".