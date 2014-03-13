Виноград і вино врятують від гіподинамії

Ресвератрол, природний фітоалексин, що міститься в червоному вині, оздоровлює організм тих, хто за службовим обов'язком довго сидить або стоїть, пише Здоров'я.

Вчені проводили експеримент на мишах: одну групу мишей посадили в тісні клітки, а другу - у звичайні. Миші з першої групи страждали від гіподинамії, не маючи можливості нормально рухатися, але при цьому отримували природний фітоалексин. Висновок експертів дивний: стан здоров'я мишей з першої групи в цілому був кращим, ніж мишей, які ведуть звичний спосіб життя. У мишок, які облінилися не по своїй волі, покращилися обмінні процеси, а шкідливого впливу гіподинамії як не бувало!

Вчені наполягають на тому, що вживання 1 келиха червоного вина в день буде цілком виправданим для підтримання здоров'я і життєвого тонусу, і не рекомендують перевищувати цю дозу. Корисна речовина міститься у шкірці і кісточках червоного винограду, тому можна обійтися регулярним вживанням цих солодких ягід.