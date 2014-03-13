Вчені прирівняли вживання м'яса і сиру до нікотинової залежності

Наукові працівники університету Південної Каліфорнії вважають, що білкова дієта загрожує здоров'ю людини. Під час дослідження були вивчені історії хвороб 6,5 тисяч осіб, пишуть Подробности.

Люди середнього віку, що вживають в їжу продукти, багаті білком більше 14-ти разів на день, значно більше схильні до раку у порівнянні з тими, хто харчується по-іншому.

Згідно з цією інформацією, фахівці прирівняли шкоду від поїдання м'яса, яєць, сиру безпосередньо до тієї, якій піддаються любителі палити в день 20 сигарет.

"Ми змогли з'ясувати, що дієта, яка багата білками, особливо, коли йдеться про білок тварин, практично так само небезпечна, як і куріння", - зазначає один з дослідників, доктор Вальтер Лонго, університет Південної Каліфорнії.

Дослідження велися протягом 18 років. З'ясувалося наступне: білок сприяє старінню клітин і інтенсифікує ріст онкозахворювань.

Білкова їжа відкладається в артеріях та судинах у вигляді бляшок. Ризики онкологічних захворювань, як було встановлено фахівцями, зростають під час вживання білка в четверо.

У співтоваристві вчених знайшлися критики аналогій такого роду. Так, доктор Гюнтер Кайнли визнає, що робота про вплив білка безпосередньо на здоров'я людини дуже цікава, але не можна ставити ефект від поїдання сиру та м'яса в загальний ряд зі шкодою від куріння.

"Будь-який курець подумає: навіщо кидати палити, коли мій бутерброд з шинкою і сиром також для мене шкідливий?", - пояснює він свою точку зору.

Можна, звичайно, повернути в раціон з плином часу улюблені продукти. У цьому дослідженні виявилося, що в найбільш старшому віці білок, навпаки, знижує ризики передчасної смерті втричі.