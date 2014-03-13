Самотність - один з чинників розвитку серцевих хвороб

14:14, 13 березня 2014
Зарубіжні новини
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Заміжні жінки на 28% рідше вмирали від хвороб серця, ніж незаміжні

Жінки, які не перебувають у шлюбі, ризикують померти від хвороби серця, зробили висновок учені, що проаналізували дані 1,3 мільйона жінок. За інформацією Meddaily.ru, в руках вчених виявилися заповнені жінками запитальники (один заповнювався на початку дослідження, другий - через три роки).

Так були зібрані дані про госпіталізації та смерті від хвороб серця. Після цього у дослідження включили 734626 жінок (середній вік - 60 років). За час спостереження у 30747 жінок розвинулася хвороба серця, а 2148 жінок померли.

З'ясувалося, що жінки, які перебували у шлюбі або жили з партнером, мали такий же ризик появи хвороби серця, як і жінки, які не перебували у шлюбі. Зате заміжні жінки на 28% рідше вмирали від хвороб серця, ніж незаміжні.

Мабуть, подружжя примушували жінок звертати увагу на проблеми зі здоров'ям і звертатися до лікаря, коли з'являлися тривожні симптоми. Плюс, вони давали емоційну підтримку. Але, правда, наявність чоловіка не допомагало жінці точніше дотримуватися режиму прийому ліків.

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