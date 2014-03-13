Нікотин послаблює зв'язки між основними мережами мозку

15:57, 13 березня 2014
Зарубіжні новини
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курение / Фото : bclandlords.ca

Нікотин послаблює зв'язки між основними мережами мозку, вважають американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі JAMA Psychiatry.

Саме через це у багатьох людей, які намагаються кинути палити, трапляється рецидив. 

До такого висновку дозволило вченим прийти дослідження, учасниками якого стали 37 курців у віці до 40 років. 

Дослідники вважають, що такі зміни мають незворотний характер, проте стверджують, що кинути палити можуть навіть курці з величезним стажем. 

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