Мешканка Танзанії успішно виносила доньку в черевній порожнині

22-річна мешканка Танзанії успішно доносила у своїй черевній порожнині до 32 тижнів і народила здорову дівчинку. Цей дуже рідкісний випадок абдомінальної (черевної) вагітності, що закінчився народженням живої дитини, описаний в журналі BioMed Central.

Абдомінальна вагітність - рідкісна форма позаматкової вагітності, зустрічається приблизно в одному на 10 тисяч випадків вагітності. Плідне яйце може спочатку імплантуватися в одній з фаллопієвих труб, а потім потрапити в черевну порожнину, де відбувається вторинна-імплантація на поверхні внутрішніх органів.

Подібна вагітність дуже рідко донашується до строку, на якому можливе народження життєздатної дитини, і загрожує великими ризиками для життя матері. Діагностика абдомінальної вагітності вельми ускладненаа, так як її симптоми зазвичай збігаються з ознаками звичайної вагітності.

Як повідомляють лікарі відділення акушерства і гінекології госпіталю в Мванзе (Танзанія), пацієнтка, яка перебувала на 32 тижні вагітності, поступила в клініку зі скаргами на тривалий біль у черевній порожнині, а також слабкі рухи плоду. Попередні обстеження жінки, в тому числі ультразвукове дослідження, не виявляли жодної патології вагітності.

Після проведеної лапаротомії лікарі витягли з черевної порожнини жінки живу дівчинку вагою 1700 грамів. Стан новонародженої відразу після появи на світ оцінили у 8 і через п'ять хвилин у 10 балів за шкалою Апгар. Вже через тиждень мати і дитина в доброму стані були виписані з лікарні.

Medportal.ru