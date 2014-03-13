Американців продовжують захищати від індійських дженериків

Управління з продуктів і ліків США (FDA) наклало заборону на імпорт в країну фармацевтичної продукції, виробленої на одній з найбільших індійських компаній з виробництва дженериків Sun Pharmaceutical Industries Ltd, що виготовляють на заводі в місті Кархади (штат Гуджарат, Індія), повідомляє Reuters.

Санкції щодо Sun Pharma, акції якої після інформації про заборону впали на 6,4 відсотка, стали черговим кроком американського регулятора, спрямованих на закриття доступу на ринок США дешевих індійських дженериків, не відповідних, як вважають в FDA, стандартам якості і безпеки продукції. Так, в січні 2014 року був повністю зупинений імпорт в США продукції найбільшого індійського виробника лікарських препаратів Ranbaxy Laboratories Ltd.

«Вжиті заходи спрямовані на захист американських споживачів від неякісної продукції, - заявила тоді представник FDA Керол Беннет (Carol Bennett). - Ми повинні бути впевнені, що ліки, доступні споживачам у США, незалежно від того, де вони вироблені, відповідають стандартам якості, безпечні і ефективні».

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