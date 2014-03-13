Ушкодження мозку в учасників військових дій можуть перебігати без симптомів - медики

Учасники бойових дій, що піддавалися впливу вибухів, але не скаржилися на симптоми черепно-мозкової травми (ЧМТ), тим не менш, можуть мати пошкодження білої речовини мозку, характерні для ЧМТ, вважають дослідники. Результати показують, що відсутність чітких симптомів ЧМТ після вибуху не може точно відображати ступінь ушкодження мозку.

"Це можна порівняти зі спортивними травмами: люди, що знаходяться в зоні дії вибуху думають, що, якщо вони не мають явних симптомів - втрати свідомості, нечіткість зору, головного болю, то мозок не отримав травми", - сказав провідний автор дослідження Раджендра Б. Морі, асистент професора Медичного університету Дюка (Duke University School of Medicine) і психіатр Медичного центру допомоги ветеранам Дюрхам (Durham Veterans Affairs Medical Center).

"Наші висновки мають важливе значення, оскільки вони свідчать, що навіть якщо у вас немає симптомів, все-таки можливі ушкодження", - сказав Морі.

Дослідники оцінили 45 військових ветеранів США, які погодилися брати участь у дослідженні.

Ветерани були розділені на три групи: ветерани, які пережили вибух з симптомами ЧМТ; ветерани, які перебували в зоні дії вибуху, без симптомів ЧМТ; і ветерани, що не потрапили під вплив вибуху. Дослідження було спрямовано на учасників бойових дій, у яких вплив вибуху пройшло без зовнішніх пошкоджень, і були виключені ті, хто отримав мозкову травму в результаті прямих попадань у голову. Для вивчення травм мозку, дослідники використовували дані, отримані в результаті магнітно-резонансної томографії (МРТ). МРТ допомагає виявити пошкодження білої речовини мозку шляхом дослідження потоку рідини в мозку.

Біла речовина-це сполучні зв'язки, які об'єднують різні ділянки мозку. Ушкодження білої речовини може мати негативний вплив на зв'язки головного мозку і привести до когнітивних порушень. У військовиків, які були поряд з вибухом, незалежно від того, проявилися симптоми ЧМТ чи ні, виявили значну кількість травм у порівнянні з ветеранами, які не піддавалися впливам вибухів. Пошкодження не мали локалізації в одній і тій же ділянці мозку, у кожної людини був свій шаблон травми.

З допомогою нейропсихологічного тестування, спрямованого на оцінку когнітивної діяльності, дослідники виявили зв'язок між кількістю ушкодженої білої речовини і змінами в часі реакції, здатність перемикатися між розумовими завданнями. Тим не менш, травма головного мозку не позначилася на виконанні інших когнітивних тестів, у тому числі на правильність рішення завдань і здатність класифікувати/узагальнювати запропонований матеріал, сказали дослідники.

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