Лікувальні валеріанові ванни допоможуть позбутися стресу

Діоскорид вважав валеріану засобом, здатним "керувати думками". Пліній відносив її до засобів, збуджуючих думку. У середні віки про неї відгукувалися як про ліки, що вносять благодушність, злагоду і спокій.

Валеріана має багатосторонню дію на організм: пригнічує центральну нервову систему, знижує її збудливість, зменшує спазми гладком'язових органів.

Ванни з валеріаною допомагають позбутися наслідків стресу, покращити сон, знімають підвищену збудливість нервової системи. Також нормалізують серцеві ритми і артеріальний тиск, покращують роботу шлунка, знімають спазми. Для повної ванни достатньо зовсім невеликої кількості подрібнених коренів валеріани.

На 200 л теплої води буде потрібно 0,5 кг валеріани. Залийте суху сировину холодною водою, щільно закрийте кришкою і кип'ятіть 10 хвилин на повільному вогні або на. водяній бані. Готовий відвар процідіть і вилийте у ванну. Вода для ванни повинна бути - 35-37° С.