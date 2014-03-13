Лікувальні валеріанові ванни допоможуть позбутися стресу
Про вплив валеріани на нервову діяльність було відомо ще лікарям Давньої Греції
Діоскорид вважав валеріану засобом, здатним "керувати думками". Пліній відносив її до засобів, збуджуючих думку. У середні віки про неї відгукувалися як про ліки, що вносять благодушність, злагоду і спокій.
Валеріана має багатосторонню дію на організм: пригнічує центральну нервову систему, знижує її збудливість, зменшує спазми гладком'язових органів.
Ванни з валеріаною допомагають позбутися наслідків стресу, покращити сон, знімають підвищену збудливість нервової системи. Також нормалізують серцеві ритми і артеріальний тиск, покращують роботу шлунка, знімають спазми. Для повної ванни достатньо зовсім невеликої кількості подрібнених коренів валеріани.
На 200 л теплої води буде потрібно 0,5 кг валеріани. Залийте суху сировину холодною водою, щільно закрийте кришкою і кип'ятіть 10 хвилин на повільному вогні або на. водяній бані. Готовий відвар процідіть і вилийте у ванну. Вода для ванни повинна бути - 35-37° С.