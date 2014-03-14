"Сенсаційне" дослідження стовбурових клітин відкликають

У січні з'явилося повідомлення про виявлення вченими можливості отримати стовбурових клітин шляхом занурення клітин крові в кислоту. Але потім виникли питання про те, які фотографії були використані для ілюстрації наукового дослідження.

Інші наукові групи, які займалися цією проблемою, не змогли досягти аналогічних результатів.

Автор праці Терухико Вакаяма сказав: "Зараз вже зрозуміло, що є правильним".

Оскільки стовбурові клітини можуть перетворюватися в клітини будь-якого іншого типу, ця їх здатність стала основним напрямком досліджень в регенераційній медицині.

Вчені сподіваються за допомогою цієї технології в майбутньому, серед іншого, відновлювати зір сліпим і нормальну серцеву діяльність людям, що перенесли інфаркт.

Метод, описаний вченими в журналі Nature, став сенсацією у всьому світі. Його назвали "серйозним науковим відкриттям".

Згідно з дослідженням, стовбурові клітини можна було отримувати не тільки із зародків і шляхом дорогих лабораторних маніпуляцій.

Передбачалося, що занурення клітин крові в кислоту може дати поштовх їх трансформації в стовбурові клітини.

Дані дослідження не були спростовані, але зазнали серйозного аналізу.

Професор Вакаяма заявив в інтерв'ю японському телебаченню, що під час проведення дослідження був упевнений в правильності результатів.

"Однак зараз спливло багато помилок. Думаю, краще відкликати підсумки роботи і потім, використовуючи правильні дані і правильні фотографії довести ще раз, що висновки коректні. Якщо з'ясується, що допущена помилка, нам потрібно буде встановити, чому це відбулося", - сказав він.

BBC