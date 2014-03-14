Гормон окситоцин - ефективна і безпечна заміна морфіну

Вони побачили її в гормонах, окситоцині і ХГЛ, передає Meddaily.ru з посиланням на "Ремедіум". Як з'ясував доктор Форест Теннант, дані речовини мають болезаспокійливу дію в організмі родыль та вагітних жінок. І вони здатні допомогу при болях іншого роду.

Це довів експеримент з дев'ятьма пацієнтами, у яких був хронічний біль, що не піддається лікуванню медикаментами. Між тим, пацієнти приймали постійно один або кілька опіоїдних препаратів. Разом з ними людям запропонували кожен день приймати по 250-500 одиниць ХГЛ і по 2-4 рази 10 одиниць окситоцину. За добровольцями стежили протягом 3 місяців. Фахівці оцінювали гостроту болю, побічні ефекти, когнітивні функції, зміни дозування опіоїдних препаратів і ступінь втоми.

У однієї людини гормони ефекту не дали, тому вона припинила прийом. Те ж зробив ще один доброволець, так як окситоцин спровокував підвищену слізливість. Решта 7 з 9 учасників дослідження відзначили зниження гостроти болю, як і обсягів споживання опіоїдів на 30-40%. Люди стали рідше зустрічатися зі спалахами болю на тлі хронічного больового синдрому.

Фахівці хочуть провести масштабне випробування терапії з аналізом біомаркерів запалення та оцінку роботи нервової системи на тлі підвищеного рівня гормонів.