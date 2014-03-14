Денний сон корисний для серця

Шість років учені спостерігали за добровольцями від 20 до 86 років. Дослідження було великомасштабним - в ньому взяли участь 24 тисячі осіб, пише Здоров'я.

Дослідники прийшли до висновку, що ризик смерті від серцево-судинних захворювань зменшується на 37% у тих людей, які сплять вдень хоча б півгодини 3 рази в тиждень. Таке скорочення ризиків померти від серцевого нападу вчені пов'язують зі зниженням рівня гормону стресу, кортизолу, який підвищує ризик інфаркту.

У країнах, де післяобідня сієста вважається традицією, смертність від інфарктів, як і в цілому рівень серцево-судинних захворювань, значно нижчий.