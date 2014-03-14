Вивчення мов відстрочить розвиток деменції

У загальній складності у 240 людина була діагностована хвороба Альцгеймера, у 189 - судинна деменція та у 116 осіб - лобово-скронева деменція.

За даними Товариства Альцгеймера, лобово-скронева деменція зустрічається не так часто, як інші форми деменції. Вона викликана загибеллю нервових клітин в лобових або скроневих частках головного мозку.

Решта 103 пацієнта страждали змішаним типом деменції, викликаної ненормальними білковими утвореннями всередині нейронів - тільцями Леві. Із загального числа учасників дослідження 391 чоловік знав дві або більше мов.

Дослідники виявили, що у людей, які говорили на двох і більше мовах, деменція розвивалася приблизно на 4,5 роки пізніше, ніж у "одномовних". Білінгвізм змушує головні системи мозку оновлюватися і активніше працювати.

"Всі ці види деменції розвивалися у людей, які знають мови, пізніше, ніж у тих, хто все життя користувався лише своєю рідною мовою, - говорять автори роботи. - Вивчення другої мови розвиває ті ділянки мозку, які відповідають за увагу та виконавчі функції. Це дає можливість уникнути раннього розвитку деменції". Експерти додають, що при цьому значення не мають ні стать, ні місце проживання, ні вид діяльності, ані рівень освіти.

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