Музичний талант можна прорахувати за аналізом ДНК

Музичний талант обумовлений генетичними особливостями, показало дослідження Академії Фінляндії. Тут задіяно безліч генів. Зокрема, деякі відповідають за розвиток внутрішнього вуха і за нейрокогнітивну обробку звуків, повідомляє Meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Сприйняття музики починається з особливих волоскових клітин у внутрішньому вусі. Вони передають звуки як електронні сигнали по звуковому шляху прямо в слухову кору мозку. Там звуки розпізнаються. Притому, процес обробки музики задіює зони мозку, пов'язані з емоціями, навчанням, пам'яттю.

Вчені досліджували геном 767 осіб з 76 сімей, які були здатні розрізняти висоту тону, тривалість звуків і самі звукові схеми в мелодії. В їх геномі шукалися поодинокі нуклеотидні поліморфізми. Явний зв'язок з музичними здібностями було зафіксовано у хромосомі 3, розташованій недалеко від гена GATA2. Даний ген регулює кохлеарні волоскові клітини.

Але найбільш точні дані були отримані при дослідженні 4 хромосоми з п'ятьма генами - PCHD7, PDGFRA, KCTD8, CHRNA9 і PHOX2B. Всі вони впливають на розвиток внутрішнього вуха і експресуються в гіпокампі або мигдалеподібній залозі.