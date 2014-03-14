Заміжжя додає ваги
17:02, 14 березня 2014Зарубіжні новини
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Дослідивши 350 австралійських пар, які нещодавно вступили в шлюб, підрахували, що молода дружина за перші півроку заміжжя додає в середньому 2,1 кг
Фото: Brakirazvod.org.ua
Після заміжжя жінки додають у масі тіла, з'ясували вчені в Університеті Фліндерс в Аделаїді (Австралія), пише Газета.ру.
Дослідивши 350 австралійських пар, які недавно вступили в шлюб, вони підрахували, що молода дружина за перші півроку заміжжя додає в середньому 2,1 кг.
Більшість дівчат в очікуванні весілля посилено худнуть і сидять на дієтах. Основним стимулом є бажання добре виглядати у весільній сукні і мати гарні фотографії.
Коли весілля позаду, вони більше не бачать в цьому необхідності і розслабляються.
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