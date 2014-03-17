Вага людини - показник її здоров'я

Як встановили фахівці, якщо у людини великий обсяг талії, то ризик респіраторних проблем, хвороб серця і раку все одно підвищений, пише Meddaily.ru з посиланням на The Times of India. Вчені проаналізували дані понад 600000 осіб зі всього світу.

Виявилося, що чоловіки з об'ємом талії в 100 сантиметрів і більше мають на 50% більший ризик смерті, ніж чоловіки з талією менше 89 сантиметрів. Це виливалося у зменшення тривалості життя після 40 років приблизно на три роки. У жінок об'єм талії у 93 сантиметри давав підвищення ризику смерті на 80% порівняно з обсягом талії максимум у 68,5 сантиметри. І це виливалося в скорочення тривалості життя на п'ять років.

Так, з кожним збільшенням обсягу талії на 5 сантиметрів ризик смерті підвищувався на 7% у чоловіків і приблизно на 9% у жінок. І зростання ризику смерті зазначалося при будь-якому Індексі маси тіла. Масштабність дослідження, проведеного під керівництвом Джеймса Керхана з Клініки Майо, дозволяє встановити, що висновок однозначний.