Відбудеться Міжнародний медіа-саміт «ЗМІ проти СНІДу»

25 січня 2008 року в Києві пройде Міжнародний медіа-саміт «ЗМІ проти СНІДу», метою якого є об’єднання зусиль українських та міжнародних мас-медіа у проведенні інформаційної кампанії, спрямованої на подолання критичної ситуації з ВІЛ/СНІДом в Україні, призупинення епідемії.

З питань участі у медіа-саміті звертатися до інформаційного агентства ІМК за тел. 581- 77- 37 чи електронною поштою press@intermedia.org.ua.

Довідкову інформацію можна отримати за тел. 8 (067) 741 4149 (Тетяна Юрченко).