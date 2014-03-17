Знеболюючі препарати можуть працювати як антибіотик

Інфекції, викликані супербактериями, можна перемогти за допомогою знеболюючих препаратів. Як з'ясували вчені, дані ліки мають несподіваний побічний ефект - вони не дають деяким бактеріям розмножуватися, пише Meddaily.ru з посиланням на Catholic Online. Це відкриття зробив Університет Воллонгонг.

Його співробітники закликають звернути пильну увагу на протизапальні знеболюючі препарати, які призначаються при артриті і хворобах очей. Мова йде про нестероїдні протизапальні засоби. До них, наприклад, належать аспірин і ібупрофен.

Описані властивості цього класу ліків дають надію на отримання нових антибіотиків. Зокрема, було доведено, що бромфенак, карпрофен і ведапрофен гальмували розмноження бактерій. Причому, схема їх роботи принципово відрізнялася від схеми антибіотиків.

Вони приєднувалися до частини бактерії, відомої як білки ковзного затиску ДНК. Ці білки підсилюють процес відтворення ДНК. Якщо білки не включаються в процес, бактерія не може розмножуватися і в підсумку вмирає.