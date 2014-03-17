Цукор знижує імунітет

Всього 100 грамів цукру (в тому числі фруктози і глюкози) пригнічує здатність білих кров'яних тілець знищувати шкідливі мікроорганізми.

Через півгодини після вживання цукру фунцкції імунітету починають знижуватися, через 2 години після вживання солодощів імунітет знижений приблизно наполовину, і ще протягом приблизно 3 годин функції імунітету пригнічені. В цей час організм ослаблений, і білі кров'яні тільця не можуть повноцінно справлятися зі своїми завданнями, пише Здоров'я.

Вживання 75 грамів глюкози знижують активність лімфоцитів, які очищають організм від токсичних речовин, продуктів розпаду і шкідливих мікроорганізмів.

Вчені радять виключити солодощі, в тому числі фруктові соки, людям з інфекційними захворюваннями. Особливо це стосується перших 2-3 днів хвороби, коли всі захисні сили організму спрямовані на боротьбу з інфекцією.