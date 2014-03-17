Британська служба охорони здоров'я продала дані про 1 млрд пацієнтів

Національна система охорони здоров'я Великобританії (NHS) продала дані більш ніж про 1 млрд звернень за медичною допомогою фірмі Harvey Walsh, яка надає інформаційно-консультаційні послуги найбільшим світовим виробникам ліків. Про це пише ИТАР-ТАСС, посилаючись на тижневик Sunday Times.

Фірма заплатила за базу даних без імен і точних адрес клієнтів NHS, але в ній містяться такі відомості, як вік, поштовий індекс, медичні показники та місце проходження лікування кожного з пацієнтів, які зверталися за допомогою на території королівства. База охоплює період в десять років. Кожен рік фіксувалося близько 125 млн звернень, у відповідних записах описані надані пацієнтам послуги та дана оцінка стану їх здоров'я.

На думку Harvey Walsh, отримані дані допоможуть фармацевтичним компаніям поліпшити догляд за хворими. В інформаційному центрі здоров'я та соціальної допомоги, що займається обслуговуванням бази, впевнені, що ризик ідентифікації пацієнтів дуже низький.

У свою чергу, представник громадської групи, стежить за збереженням конфіденційної інформації про клієнтів, Філ Бут назвав подію "зрадою довіри пацієнтів". "Пацієнти будуть приголомшені тим, що їх лікування пильно відстежувала, а потім дані про нього були продані фармацевтичній фірмі", - підкреслив він.

Сума угоди не повідомляється.