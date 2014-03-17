Червоний колір люблять агресивні люди - психологи

Учены-психологи Університету Північної Дакоти зробили несподіване відкриття: у стані гніву людина віддає перевагу червоному кольору перед синім. Взагалі подібні переваги можуть говорити про ворожість, пише Meddaily.ru з посиланням на Business Standard. Це довів експеримент з групою добровольців, яким пропонувалося вибирати колір.

Мабуть, преференції щодо червонуватих відтінків зумовлені еволюцією. Раніше червоний безпосередньо асоціювався з загрозою. Отже, вчені запитували добровольців, що їм більше подобається - червоний або синій. При цьому проводилися тести на оцінку особистості. Виявилося, ті, хто вибирали червоний колір, часто були налаштовані на ворожість у міжособистісних контактах.

Потім добровольцям показали зображення, які ставали бляклими (залишався лише відтінок червоного або синього). Якщо людина вважав, що на картинці домінує червоний, у неї було на 25% більше ознак ворожості. Вороже налаштовані люди мають ворожі думки. А такі думки пов'язані з червоним кольором. Тому люди частіше бачать саме цей колір. Примітно: коли любителям червоного пропонували два сценарії поведінки у довільній ситуації, вибирався сценарій, в якому вони завдають шкоди іншій людині, чого не робили любителі синього кольору.