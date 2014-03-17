Вчені виявили ген, що збільшує ймовірність серцевого нападу
15:48, 17 березня 2014Зарубіжні новини
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Американські вчені знайшли ген, що істотно збільшує ймовірність серцевого нападу, повідомляється в статті, опублікованій в науковому журналі Nature Genetics.
Мова йде про ген TM6SF2, який в даному контексті в попередніх дослідженнях навіть не розглядалося.
Тим не менше тепер вдалося довести, що цей ген впливає на вміст у крові холестерину та інших ліпідів, висока концентрація яких може призвести до серцевого нападу.
Дослідники стверджують, що саме цей ген відповідає за 30% всіх порушень ліпідного обміну у людини і є однією з основних причин багатьох хвороб.
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