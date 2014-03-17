Кішки продовжують життя господарям

В лабораторію Лондонського Інституту лікувальних методів впливу під час проведення досліджень увійшла кішка Березня. Датчики генераторів струму низької частоти, що беруть участь в дослідженні, стали просто зашкалювати. Фахівці порахували це збігом, але таке траплялося щоразу, коли кішка знаходилася поруч. Вчені виміряли електромагнітне поле кішки і з'ясували, що вона виробляла більш сильне низькочастотне поле, ніж найдорожчий генератор. Більш того, кішка замінює п'ять генераторів низької частоти, пише Здоров'я.

Низькочастотні генератори давно використовують у медицині для лікування запальних захворювань, загоєння ран і поліпшення кровообігу. Люди, які тримають вдома пухнастих мурлик, постійно знаходяться в сприятливому полі.

У свою чергу співробітники Берлінського Інституту Геронтології з'ясували, що власники кішок живуть в середньому на 10 років довше тих, хто не завів собі такого вихованця. Дослідники пов'язують це з котячою енергетикою і їх здатністю лікувати господаря. Під час хвороби в ділянках хворих органів у людей виникає негативне випромінювання, яке подобається кішкам. Чому кішки топчуть? Кішка топче хворий живіт під час хвороби або треться об ноги - таким чином кішки лікують людей.