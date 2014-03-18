Банани - справжній суперпродукт, переконані дієтологи

Відомо, що банани є прекрасним джерелом калію. А цей елемент допомагає регулювати кров'яний тиск та позитивно позначається на стані кісткової системи, пише Meddaily.ru з посиланням на The Times of India. Калій допомагає зупинити вимивання кальцію, знижуючи ризик остеопорозу і підвищеної ламкості кісток у літніх людей.

Також банани багаті клітковиною. Клітковина необхідна для нормального функціонування травної системи. Завдяки бананам їжа буде м'яко просуватися по кишечнику. Ще банани полегшують симптоми печії. Черговий "плюс": у бананах висока концентрація вітаміну В6. А значить, вони сприяють виробленню крові.

Вітамін С, магній, марганець, що входять до складу банана, зміцнюють імунітет. Банани захищають і від виразки шлунка, при цьому, позитивно впливаючи на настрій і знижуючи рівень стресу. У них багато триптофану, який при вивільненні перетворюється в організмі в серотонін. А при належній концентрації серотоніну у людини зберігається гарний настрій.