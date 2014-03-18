Люди, які встають рано вранці, мають нездорове серце

Подібний режим підвищує ризик інфаркту і гіпертонії, пише Meddaily.ru з посиланням на Medikforum.ru. Фахівці зібрали приблизно 4000 осіб 23-90 років. З них ті, хто вставали рано, частіше зверталися за медичною допомогою з ознаками інфаркту.

Про це ж говорять вчені з Пенсільванії. Коли кожен день людина рано прокидається, жертвуючи сном, то її серце стикається зі значним навантаженням. З цієї причини, відзначають японські колеги, необхідність рано вставати на роботу і навчання небезпечна. Краще провести більше часу в ліжку. До речі, це ж відноситься до людей, хто рано встає на тренування. Правда, є парадоксальний момент: серед "жайворонків" більше довгожителів.

А от можливість подрімати в денний час знижує навантаження на серце. Як показав аналіз, люди, що спали вдень по три рази в тиждень (мінімум по 30 хвилин), мали знижений на 37% ризик смерті від хвороби серця. Денний сон дозволяє скоротити показники стресового гормону кортизолу, захищаючи тим самим від серцевого нападу.