Діти курців "старші" на 3 роки

Представники європейської спільноти кардіологів стурбовані впливом пасивного куріння на стан судин у дітей. Стінки артерій у дітей курців батьків товщають, що означає для дітей високий ризик серцевих нападів в майбутньому. Березневий номер European Heart Journal опублікував результати медичного дослідження, яке спільно провели вчені Фінляндії, Австралії і Тасманії, пише Здоров'я.

Масштабна оцінка ризику серцево-судинних захворювань серед молодих жителів Фінляндії - це тривала програма, яка стартувала ще у 1980 році. В Європі вона включає 2401 учасника. З 1985 року подібна кампанія почалася в Австралії - вона включає 1375 осіб, у момент початку дослідження їм було від 3 до 18 років. Для всіх враховується куріння батьків, а у 18 років вони проходять УЗД для визначення будови стінок артерій - цей ключовий для серцевих захворювань параметр часто відхилений від норми у курців.

Пасивне куріння негативно впливає на товщину стінок артерій: у порівнянні з середньостатистичною величиною 0,637 мм у дітей курців товщина стінок становила 0, 652 мм. «Наші дані показують, що пасивне куріння викликає у дітей прямі й незворотні зміни», - сказала доктор Шона Галл, дослідник епідеміології серцево-судинних захворювань Університету Тасманії.

При потовщенні стінок артерій, що підводять кров до серця, в більш літньому віці збільшується ризик серцевих нападів та інсульту. Чим старша людина, тим більше схильна до цих захворювань. Тому якщо визначати біологічний вік по судинах, що живлять серце, діти, у яких обидва батьки курять, виявляються на 3,3 року «старші» однолітків того ж року народження. Крім того, діти курців частіше стикаються з ожирінням, і з високою ймовірністю самі стають курцями.