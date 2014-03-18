Здоров'я зубів дитини залежить від того, як довго її годували грудьми

Американські дослідники заявляють: тривале грудне вигодовування не завжди корисне. Воно, зокрема, підвищує ризик розвитку карієсу у дитини, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Виявляється, чим частіше жінка годує дитину у віці старше 2 років, тим вищйи ризик серйозного руйнування зубів.

Експерти під керівництвом Бенджаміна Чаффі з Університету Каліфорнії досліджували даний ефект на прикладі 458 дітей. Всі діти вже могли спокійно їсти тверду їжу. Вчені перевіряли здоров'я зубів у віці 6, 12 і 38 місяців. А в півроку збиралася інформація про кількість пляшечок з грудним молоком, яке споживала дитина в день. Також записувалося, які рідкі продукти споживала дитина.

У віці 12 місяців батьки розповідали, чи давали дитині фрукти, овочі, бобові, м'ясо, темний шоколад, печиво, мед, газовану воду або солодощі. Зуби дітей перевіряли стоматологи. Приблизно 40% дітей, яких годували грудьми, в 6-24 місяці мали сліди руйнування зубів до кінця спостереження. У групі дітей, яких годували часто і довше двох років, число постраждалих від карієсу становила 48%.

Можливо, винне не саме молоко, а його суміш з надлишком цукру в сучасних продуктах харчування. Версія: коли дитина смокче груди або соску на пляшечці, її зуби не омиваються слиною. А слина розщеплює бактерії. В результаті підвищується ризик карієсу. Дантисти радять уважно стежити за дитячими зубами, регулярно очищаючи їх. У перші роки життя досить протирати ротову порожнину вологою тканиною.