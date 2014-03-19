У вівсі присутні універсальні ліки проти атеросклерозу

Овес містить в собі сполуки, що мають антиоксидантні, протизапальні властивості. Вони також знімають свербіж і захищають від раку, пише Meddaily.ru з посиланням на Business Standard. Тепер же вчені пропонують використовувати цю сполуку- авенантрамид - в якості захисту серця і судин від атеросклерозу.

Відомо, що продукти з цільного зерна пов'язані зі зниженим ризиком ряду недуг, включаючи серцево-судинні захворювання. Як правило, це пов'язано з високою концентрацією клітковини, вітамінів, мінеральних речовин і фотохімічних сполук. Наприклад, розчинна клітковина, бета-глюкан, що знижує показники загального холестерину і ліпопротеїнів низької щільності.

Однак позитивний вплив вівса на серце пов'язаний не тільки з клітковиною. Саме авенантрамид виробляє додатковий ефект. Олівер Чен з Університету Тафтса представив дані про те, що протизапальний та антиоксидантний ефект авенантрамида захищає судини від відкладень. Плюс, авенантрамид пригнічує вироблення запальних цитокінів, пов'язаних з формуванням жирових відкладень в артеріях.