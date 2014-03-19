Причини появи неприємного запаху з рота

Поганий запах з рота може мати різні причини. Зазвичай це пов'язано з недотриманням правил гігієни порожнини рота. Але іноді й інші чинники відіграють свою роль. По-перше, це стрес, пише Meddaily.ru з посиланням на Sunday World. Під час напруги симпатична нервова система активізується. В такий момент вироблення слини скорочується. Вона необхідна для змочування їжі і миття порожнини рота.

А все, що висушує ротову порожнину, сприяє появі поганого запаху, вважає доктор Філ Стеммер. Гази, що випускаються бактеріями, зазвичай зв'язуються слиною і проковтуються. Але при сухості гази випаровуються. З цим можна впоратися за допомогою води і жувальної гумки. Що стосується полоскання для рота, то вони становлять небезпеку. Якщо в полосканні є спирт, ситуація з поганим запахом лише посилиться.

Спирт блокує антидіуретичний гормон, який утримує сечу в організмі. У підсумку тіло відчуває нестачу води і рот пересихає. Тому краще уникати ополіскувачів зі спиртом. Ще одним з винуватців неприємного запаху може бути велика кількість білка в раціоні і знижена концентрація вуглеводів. В таких умовах жир розщеплюється печінкою, що призводить до вивільнення кетонів. А вони мають металевий запах. Повністю відмовлятися від вуглеводів не можна.