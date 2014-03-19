Сімейні обіди покращують успішність школярів

Маленькі діти постійно задають питання, тягнуться до спілкування і потребують батьківської уваги. І це здорово: взаємодія дитини з батьком впливає на її розумовий розвиток, уміння справлятися з емоціями та надає соціальні навички. Користь регулярного спілкування дітей і батьків кількісно оцінили дослідники Єшива-Університету в Нью-Йорку, пише Здоров'я.

Основою для нових даних послужили спостереження за сім'ями 8550 дітей, народжених у 2001 році. Опитування батьків про традиції і ритуали, прийняті у сім'ї, проводилися разом з оцінкою соціальної адаптації дітей до шкільного середовища. Враховувалися сімейні обіди, спільне читання книг з батьками, спортивні заходи для всієї родини та інші види активності.

Доктор Еліза Мюниц, автор статті, розповіла у прес-релізі, що емоційне здоров'я дитини і її соціальні навички, на думку вчених, асоційовані з академічними успіхами в цілому. Щоб отримувати п'ятірки тільки з математики або тільки з історії, достатньо володіти здібностями до цих дисциплін, але ось для успішного навчання з усіх предметів важливий не тільки інтелектуальний рівень дитини, але і сприятливий емоційний фон у родині.