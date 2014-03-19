Метастазування пов'язано з роботою клітинних кіназ

За допомогою нової методики Клаус Хан (Klaus Hahn) і його колеги вивчили маловідомі особливості роботи клітинних кіназ. Відомо, що кінази залучені в більшість клітинних процесів, наприклад, у процес передачі сигналів, пересування клітин і регуляцію експресії білків. Порушення взаємодії і функціонування цих ферментів нерідко веде до розвитку захворювань.

Автори вивчили особливості роботи Src кінази і змогли придгнітити її активність, приєднавши до нього штучний білок. Додавання в розчин з клітинами лікарських препаратів призводило до того, що ці сполуки зв'язувалися з білком, прикріпленим до кінази, і активність ферменту відновлювалася. Дослідники отримували можливість в реальному часі спостерігати за поведінкою клітин після відновлення киназной активності.

Дослідники з'ясували, що характер поведінки клітин змінювався в залежності від кінази, з якою взаємодіяв фермент Src. Якщо Src пов'язувалася з ферментом FAK, то форма клітини змінювалася, а з'єднання з Src кіназою SAC вело до істотного збільшення адгезивних здібностей клітин. Такі особливості характерні для метастатичних пухлинних клітин.

Таким чином, застосування нового підходу допомогло виявити ще один важливий механізм, що лежить в основі процесу метастазування.

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