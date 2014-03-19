Лікарі знають, як зупинити процес пошкодження мозку після інсульту

Школа медицини та громадського здоров'я Університету Вісконсіна показала: імунні Т-клітини CD4+ виробляють інтерлейкін-21, який провокує подальші пошкодження при інсульті. Якщо мишам, які пережили ішемічний інсульт, вводили сполуку, яка блокує дію інтерлейкіну-21, то ушкоджень мозку майже не було. Це довело сканування мозку, відзначає Meddaily.ru з посиланням на Post.jagran.com.

Зроблене відкриття може змінити статистику смертності і недієздатності, викликану інсультами. Інсульти стоять на четвертому місці в списку медичних ускладнень-вбивць. Дія інтерлейкіну безпосередньо пов'язана з ішемічним інсультом, коли приплив крові до мозку блокує тромб. Навіть коли видаляється тромб, клітини мозку продовжують страждати.

Справа в тому, що кров, насичена імунними клітинами, різко приливає до мозку. І там клітини відразу ж спрямовуються до місць пошкоджень тканин. Саме пошкоджені клітини змушують імунні клітини виробляти інтерлейкін. Він вбиває нейрони в тканинах мозку, які зіткнулися з нестачею крові.

Аналіз тканин мозку людей, померлих від інсульту, показав: у місцях пошкодження інсультом відзначалася підвищена концентрація Т-клітин та інтерлейкіну-21.