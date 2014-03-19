Крем для обличчя може додати зайвих кілограмів

Щорічно у світі виробляється близько 1 млрд тонн фталатів. Вчені з'ясували, що ці хімічні речовини провокують набір ваги і в 2 рази збільшують ризик появи діабету, пише Здоров'я.

В Університеті Упсали (Швеція) пройшло дослідження, в якому з'ясувалося, що найбільшу небезпеку несуть продукти, які контактують зі шкірою людини - всілякі креми і косметика. Чистячі засоби та парфуми, при виробництві яких використовуються фталати, теж завдають шкоди організму, але найнебезпечніші саме ті, що мають частий і тривалий контакт зі шкірою. Вони чинять негативний вплив на гормональний баланс, сприяють відкладенню жирів і підвищують стійкість до інсуліну.

В дослідженні брала участь тисячі людей, з яких 119 хворіли на діабет, а у 88 це захворювання було в анамнезі. Вчені врахували такі чинники, як рівень холестерину, куріння, ожиріння і прийшли до висновку, що вміст фталатів у крові прямим чином впливає на розвиток резистентності до інсуліну і набір ваги.

Такий ефект вчені пов'язують з тим, що у чоловіків фталати впливають на рівень тестостерону,а у жінок викликають порушення гормонального балансу по аналогії з періодом статевого дозрівання, або менопаузи.

На сьогоднішній день фталати використовуються в 70% засобів особистої гігієни в якості згущувача.