Смажена їжа не призводить до ожиріння
17:50, 19 березня 2014Зарубіжні новини
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Здорові люди, які вживали смажену їжу в помірних кількостях, не доходять до ожиріння
Фото: smachno-gotovim.ru
Американські вчені вважають, що зв'язок між споживанням смажених продуктів і ожирінням проявляється далеко не завжди, повідомляється в статті, опублікованій в науковому журналі British Medical Journal, повідомляє Газета.ру.
До такого висновку вони прийшли, провівши дослідження, учасниками якого стали 9623 жінки і 6379 чоловіків.
Їм вдалося встановити, що подібний взаємозв'язок проявляється лише в тих випадках, коли у людей є генетична схильність до ожиріння.
У той же час здорові люди, які вживали смажену їжу в помірних кількостях, не доходили до ожиріння.
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