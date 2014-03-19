Смажена їжа не призводить до ожиріння

Американські вчені вважають, що зв'язок між споживанням смажених продуктів і ожирінням проявляється далеко не завжди, повідомляється в статті, опублікованій в науковому журналі British Medical Journal, повідомляє Газета.ру.

До такого висновку вони прийшли, провівши дослідження, учасниками якого стали 9623 жінки і 6379 чоловіків.

Їм вдалося встановити, що подібний взаємозв'язок проявляється лише в тих випадках, коли у людей є генетична схильність до ожиріння.

У той же час здорові люди, які вживали смажену їжу в помірних кількостях, не доходили до ожиріння.