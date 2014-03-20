Дефіцит сну призводить до незворотних ушкоджень мозку

Дефіцит сну призводить до незворотних пошкоджень клітин мозку, з'ясували американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі The Journal of Neuroscience, пише Газета.ру.

До такого висновку вони прийшли, провівши дослідження серед людей, які страждають від хронічного дефіциту сну: далекобійників і вахтовиків.

В ході нього вчені встановили, що відсутність сну призводить до порушення роботи білка SIRT3, що відповідає за окислювально-відновні реакції, захищаючи нейрони мозку від пошкоджень метаболічного характеру.

У людей, які мало сплять або довго не сплять, цей білок не активується, через що нейрони починають масово гинути.