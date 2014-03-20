Препарати проти високого холестерину можуть стати першими ліками від склерозу

Статини знижують рівень холестерину, здатні загальмувати процес всихання мозку у пацієнтів з розсіяним склерозом. Даний висновок зробив Університетський коледж Лондона. На сьогоднішній момент немає ефективних ліків від розсіяного склерозу. А ось статини можуть подарувати надію хворим, пише Meddaily.ru.

Зазвичай через 10 років приблизно 50% людей з розсіяним склерозом стикаються з другою стадією, відомою як вторинно-прогресуючий розсіяний склероз. Саме цю стадію захворювання вчені сподіваються вилікувати за допомогою статинів. Що приємно, вартість подібної терапії досить низька.

Фахівці в довільному порядку 140 пацієнтам з прогресуючим склерозом призначали 80 мг симвастатину або плацебо. Курс лікування тривав два роки. Велика щоденна доза статину чудово переносилася і гальмувала всиханням мозку на 43%.