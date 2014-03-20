Американські вчені створили таблетки з шоколаду

Таблетки з шоколаду допоможуть вченим перемогти інфаркт та інсульт. Такий висновок зробили на підставі останніх експериментів американські медики.

З допомогою спеціальних таблеток з поживними речовинами з темного шоколаду американські медики зможуть знизити фактори ризику виникнення таких поширених причин смерті, як інфаркт і інсульт. За даними видання Scienceblog.ru в останньому масштабному дослідженні вчених з Brigham and women's Hospital в Бостоні взяло участь 18 000 осіб. В ході цього дослідження вчені з'ясували вплив полівітамінів і флавоноїдів з какао на людський організм.

Достовірно встановлено, що дикоросле какао містить в собі сотні тисяч речовин, що синтезуються в процесі росту і ферментації. Всі вони істотно впливають на здоров'я людини. Зокрема, вживання шоколаду допомогло багатьом випробуваним поліпшити артеріальний тиск та нормалізувати роботу всієї серцево-судинної системи. Шоколад допоміг випробуваним знизити рівень холестерину в крові, а заодно підвищити ефективність використання інсуліну.

Американським вченим залишилося тільки донести до людей, що шоколад не лише смачний, а й корисний.