Вагітним не можна багато засмагати, вважає австралійський професор

Якщо вагітна жінка постійно знаходиться на сонці, вона може зіткнутися з ускладненнями, попереджає Квінслендський технологічний університет. Як зазначає Meddaily.ru було проведено дослідження 45 жінок. Виявилося, у вагітних, які регулярно перебували на вулиці, відзначалося 20%-е зниження рівня солі фолієвої кислоти.

А, як відомо, дефіцит солі фолієвої кислоти у вагітних жінок пов'язаний з дефектами нервової трубки у дитини, включаючи розщеплення хребта. Воно викликає параліч нижніх кінцівок у дітей і деформації тіла. Також дефіцит загрожує викиднями.

Професор Майкл Кимлин не виключає, що зроблені висновки стосуються тільки мешканок тропічних регіонів. Він збирається провести більш масштабне дослідження. Але одне можна сказати точно: в Квінсленді, світовій столиці раку шкіри, де більшу частину часу стоїть сонячна погода, жінки повинні побоюватися УФ-впливу.