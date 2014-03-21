Шоколад зменшує запалення в серцево-судинних тканинах

Кишкові бактерії, розщеплюючи шоколад, вивільняють протизапальні сполуки. Але це роблять тільки корисні бактерії. Для них шоколад - справжнє свято та чудове джерело поживних речовин, пише Meddaily.ru з посиланням на The Sydney Morning Herald. Протизапальні сполуки зменшують запалення в серцево-судинних тканинах, надовго знижуючи ризик інсульту.

Співробітники Університету Луїзіани протестували три какао-порошки, використовуючи модель шлунково-кишкового тракту, що включає товсту кишку з насадженими там бактеріями. З'ясувалося: антиоксиданти-поліфеноли і клітковина з порошку погано перетравлювалися і всмоктувалися. Але коли вони доходили до товстої кишки, корисні бактерії вступали в гру.

Клітковина піддається ферментації, а великі поліфенольні полімери перетворюються на більш дрібні молекули, які легше засвоюються. Саме ці полімери проявляють протизапальну активність. Щоб відчути на собі всі "плюси" какао, достатньо в день споживати по дві чайні ложки. Але звичайна плитка шоколаду, яка містить цукор і молоко, на жаль, принесе тільки зайві кілограми.