Ячмінь корисний для повних людей з хворобами кісток

Ячмінь - поширена сільськогосподарська культура. Його активно використовують у харчовій промисловості. Дієтологи радять обов'язково включати продукти з ячменем в раціон, адже він містить мало калорій в порівнянні з іншими злаками, багато клітковини, вітамінів і поживних речовин. Таким чином, ячмінь ідеальний продукт для бажаючих схуднути.

Крім зниженої калорійності, ефект досягається за рахунок утримання кількох принципово важливих амінокислот. Також ячмінь змінює рівень цукру в крові, допомагаючи уникнути сплесків і провалів, пов'язаних з процесом запасания жиру, передає Meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Він стабілізує кров'яний тиск у гіпертоніків, що було доведено в рамках експерименту. Ячмінь містить мідь, а, значить, показаний при артриті (зменшити прояви симптомів). Мідь обеззброює вільні радикали, тим самим, підтримуючи регенерацію клітин.

Ще ячмінь дозволяє запобігти розвитку остеопорозу завдяки вмісту тієї ж міді, а також марганцю, фосфору, вітаміну С, корисних для кісток. У вичавці з ячменю дуже багато кальцію. З цієї причини люди, охочі мати здорові зуби, повинні вживати ячмінь.