Широка талія - чинник розвитку серйозних захворювань

Якщо ви звертаєте увагу на окружність талії тільки при покупці чергової пари джинсів, можливо, ваше здоров'я гірше, ніж могло бути. Нове дослідження показує важливість окружності талії для оцінки ризику смерті серед людей з нормальним індексом маси тіла, а також із зайвою вагою і з ожирінням, пише Здоров'я.

З 1986 по 2000 роки було проведено 11 широкомасштабних досліджень ризиків смертності серед населення. Серед чоловіків, у яких окружність талії становила 109 см або більше, ризик смерті за 9 років спостережень виявився вище на 50%, ніж у худих. У жінок з розміром талії 94 см ризик смерті був на 80% вище, ніж у жінок з талією менше 70 см. Доктор Церхан з колегами підрахували, що кожні зайві 2 сантиметри на талії збільшують ризик смерті на 7% для чоловіків і 9% для жінок.

Рекомендації лікарів прямолінійні: навіть якщо ваша вага в нормі, краще схуднути в талії на кілька сантиметрів за допомогою вправ і дієти, це поліпшить здоров'я. Причому для жінок важливість тонкої талії особлива велика, і не тільки з естетичних якостей.