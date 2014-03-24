Фахівці спростовують інформацію про сечогінний ефект кави

Прийнято вважати, що кава виступає в якості сечогінного засобу і знижує рівень рідини організму. Але тепер експерти довели зворотне. Насправді, кава здатна допомогти людям із зневодненням, адже її можна враховувати в загальному обсязі рідини, що випивається за день, пише Meddaily.ru з посиланням на NDTV Cooks.

Співробітники Британської асоціації кави обговорюють зроблене, висновки стосуються лише тих випадків, коли кава з кофеїном вживається в помірних кількостях. При такому кави буда провокувати сечогінний ефект не більш ніж звичайна вода.

З Асоціацією згоден і Британський фонд дієтології. Його експерти прирівнюють помірне споживання кави до 4-5 чашок кави в день максимум. Якщо не перевищувати цю норму, то можна підвищити рівень рідини в організмі. В принципі, крім кави, і інші напої з кофеїном здатні підтримати рівень рідини, необхідний для здоров'я.

"Багато хто досі помилково припускає, що гарячі напої, особливо кава, шкідливі, бо призводять до втрати рідини. Але, насправді, з чашкою кави вся вода, що міститься в ній, поглинається тілом", - коментує експерт в галузі здоров'я Сара Шенкер.