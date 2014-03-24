Гінекологи та педіатри виступають проти пологів у воді

Пологи у воді не кращі звичайних. Більш того, вони несуть загрозу і дитині, і матері, попереджають лікарі, відзначаючи зростаючу популярність водних пологів. Американська академія педіатрії і Американський коледж акушерів і гінекологів заявляють: іноді під час таких пологів діти тонуть, відчувають труднощі з диханням і стикаються з інфекціями, передає Meddaily.ru з посиланням на Live Science.

Деякі захисники методу кажуть: діти не можуть наковтатися води завдяки рефлексу. Однак, на думку лікарів, іноді не спрацьовує рефлекс. Відомо, що діти вдихають фекальні маси, перебуваючи в матці. Насправді, і під час пологів дитина може вдихнути частинки калу, що потрапляють у воду.

Але це стосується останньої стадії пологів. Що стосується самого початку пологової діяльності, то деяким жінкам показано перебування в басейні з водою. Ряд досліджень показало: вода знижує гостроту болю, позбавляючи від необхідності анестезії, і скорочує тривалість пологів. У будь-якому випадку, лікарі рекомендують породіллі покинути резервуар з водою до того, як почнуться потуги.

У клініках, де практикуються пологи в воду, має бути така можливість. Окреме питання - дезінфекція ванн. А от офіційних директив з приводу того, яким жінкам народжувати у воді, немає. В цілому це має бути здорова жінка, яка не стикнулася з ускладненнями під час вагітності.