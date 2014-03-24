Вчені знайшли ген забудькуватості

Нейрофізіологи з Боннського університету (Німеччина) виявили, що труднощі з пам'яттю не обов'язково виникають у зв'язку зі старінням людини - вони можуть мати генетичну природу.

Як пишуть автори дослідження в журналі Neuroscience Letters, винуватець - ген під назвою DRD2, повідомляють Подробиці.

"Ген DRD2 відіграє велику роль у передачі нервового сигналу за допомогою нейромедіатора дофаміну, що особливо важливо в лобовій частці кори мозку. Люди, які мають певний варіант гена, більш неуважні, частіше роблять помилки, і їм важче втримати щось у пам'яті", - йдеться в повідомленні.

Вчені протестували 500 жінок і чоловіків на будову гена DRD2 і виявили, що він має два варіанти: приблизно у чверті людей азотиста основа цитозин може замінюватися на тимін.

Порівнявши будову гена DRD2 і звіти піддослідних, вчені з'ясували, що носії варіанту гена з тиміном більш неуважні й забудькуваті в повсякденному житті, ніж носії варіанту гена з цитозином.