Запорука тривалого шлюбу - в спокійному темпераменті чоловіка

Рівень щастя чоловіка і його здоров'я важливіше для шлюбу, ніж оптимізм жінки: це показала нова робота по психології, проведена в Університеті Чикаго. Довготривалий прогноз для пари такий: якщо чоловік має невротичний характер, то дружина, швидше за все, буде не задоволена шлюбом, пише Здоров'я.

У психологічному дослідженні люди, які перебувають у шлюбі, описували свій темперамент, психологічні особливості та атмосферу в сім'ї. Вчені помітили, що максимальну кількість претензій до подружжя висловлювали дружини чоловіків, що описують себе як невротиків, людей з нестабільними емоціями. З іншого боку, чоловіків значно менше зачіпає і хвилює обстановка в сім'ї, якщо жінка вважає себе невротичною особою.

«Дружини невротичних чоловіків частіше розповідають про скандали та конфлікти з чоловіком, - розповів провідний автор Джеймс Івенюк, - при цьому оптимізм чи песимізм, а також здоров'я жінки, схоже, не впливає на якість життя її чоловіка». Вчені не знайшли відмінностей в якості життя чоловіків, незважаючи на велику кількість учасників дослідження: вони вивчили психологію 953 міцних сформованих пар, які живуть разом в середньому 39 років. Серед учасників були одружені і офіційно незареєстровані пари, вік варіював від 63 до 90 років.

Цитуючи спеціаліста по старінню Лінду Уейт, дослідження можна описати як питання: «наскільки ваш чоловік вас дістає?» Проблеми, які дослідження виявило в багатьох шлюбах, це не стільки насильство та сварку, скільки критика партнера, надмірні очікування і запити, і просто випадки, коли один діє іншому на нерви. Чим більш позитивно ваш чоловік оцінює Вас і все, що відбувається з вашою родиною, тим вищий шанс, що шлюб принесе щастя, і ви будете разом і в 90 років.