Чоловіки і жінки реагують на стрес по-різному

Новий соціальний експеримент дозволив з'ясувати відмінності в реакції на стресові ситуації у чоловіків і жінок. У цьому дослідженні взяло участь 80 респондентів, пише Scienceblog.ru.

Факт різного впливу стресових ситуацій на поведінку людей був відомий вже давно. Одні в стресовій ситуації замикаються і уникають спілкуватися з оточуючими, а інші навпаки, розповідають про свою проблему всім людям, чекаючи від них підтримки.

Вчені спробували з'ясувати, як відрізняється сприйняття стресу у чоловіків і жінок. В ході дослідження учасники проходили різні стресові тести, на підставі яких була визначена їх здатність відрізняти власні почуття та емоції від бажань оточуючих людей.

Експеримент дозволив встановити, що в стресових ситуаціях жінки краще зосереджуються над завданнями, ніж у стані спокою. Чоловіки навпаки, продуктивніше працюють в спокійній обстановці.

Вчені припускають, що відмінність в поведінці чоловіків і жінок в стресових ситуаціях залежить від різниці функціонування їх гормонів.