Вчені пояснили причини довголіття при поганому харчуванні

Австралійські вчені висунули еволюційну теорію, яка пояснює, чому дієта з низьким вмістом поживних речовин сприяє збільшенню тривалості життя. Згідно з даними статті, опублікованими в журналі BioEssays, пише Медпортал, такий ефект пов'язаний із захисним механізмом, який допомагає організму вижити для подальшого розмноження.

При обмеженні надходження в організм калорій відбувається скорочення витрати енергії і уповільнення інтенсивності обміну речовин, в результаті сповільнюється старіння і збільшується тривалість життя, що науково підтверджено численними дослідженнями. Ще в 1930-ті роки американському біохіміку і дієтологу Клайва Маккею (Clive McCay) вдалося шляхом обмеження надходження калорій в організм лабораторних щурів більш ніж у два рази продовжити термін їх життя. Щур, який прожив у ході експерименту довше всіх інших, досяг віку 1800 днів, що приблизно відповідає людському віку 200 років. Після цього було проведено безліч інших досліджень на лабораторних мишах, щурах і приматах, які підтвердили зв'язок обмежень у харчуванні зі зниженням частоти захворювань (наприклад, раку) в літньому віці і збільшенням середньої тривалості життя.

За нової теорії, ефект продовження життя при обмеженому харчуванні (в умовах дикої природи) пов'язаний з дією захисного механізму, який допомагає організму вижити для того, щоб він міг зробити свій внесок у генофонд популяції і залишити після себе потомство. При цьому тварини можуть обходитися меншою кількістю їжі, бо запасні поживні речовини (глікоген - основна форма зберігання глюкози в клітинах) переробляються і повторно використовуються.