Солоні продукти провокують старіння

Велика кількість солі у раціоні, особливо в раціоні підлітків, що мають зайву вагу або ожиріння, ймовірно, здатна прискорити процес клітинного старіння, повідомляє Meddaily.ru з посиланням на Xinhua. Тому критично важливо контролювати обсяги споживання солі, підкреслює Хайдон Чжу, доцент педіатрії з Медичного коледжу Джорджії.

А прискорене клітинне старіння може призвести до розвитку захворювань серця. Було проведено дослідження, присвячене тому, яку роль раціон з високим вмістом солі, грає з точки зору довжини тіломерів у підлітків з нормальною вагою, підвищеним вагою і з ожирінням.

Тіломери виступають в якості захисних ковпачків на хромосомах. З кожним циклом клітинного поділу тіломери скорочуються. Якщо тіломери досягають критичної довжини, то клітина вмирає. В цілому по довжині тіломерів можна визначити реальний вік організму. У здорових підлітків тіломери виявилися набагато коротші, якщо в раціоні було багато солі.

Але якщо у підлітка була нормальна вага і одночасно з цим велика кількість солі у раціоні, то тіломери виявлялися нормальної довжини. Хоча зв'язок клітинного старіння та споживання солоних продуктів однозначно існує, вчені поки що не знають, чи викликає сама сіль скорочення теломерів.